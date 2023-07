APERO-CONCERT « DUO BORNEO » MJC Bréquigny – Patio Rennes, 21 juillet 2023, Rennes.

APERO-CONCERT « DUO BORNEO » Vendredi 21 juillet, 19h00 MJC Bréquigny – Patio Gratuit

Un duo qui ne manque pas d’air !

Il n’ existe à priori pas de points communs entre la Jungle de Bornéo et le port de Saint Guénolé, entre l’araméen et l’allemand, entre un chat à tête plate et un dauphin ; et pourtant…

Revisitant des tubes du répertoire classique, le DuO BornéO vous invite à un voyage sonore à travers les siècles où la rencontre d’un saxophone et d’une voix donne naissance à un spectacle original et familial.

MJC Bréquigny – Patio 15 Avenue Georges Graff, Rennes, France Rennes 35200 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T21:00:00+02:00

