Jam session Jazz MJC Boby Lapointe / Villebon sur Yvette / 91 Villebon-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Villebon-sur-Yvette

Jam session Jazz MJC Boby Lapointe / Villebon sur Yvette / 91, 4 octobre 2022, Villebon-sur-Yvette. Jam session Jazz 4 octobre 2022 – 6 juin 2023, les mardis MJC Boby Lapointe / Villebon sur Yvette / 91

Gratuit

Amenez vos instruments et joignez-vous aux autres musicien·ne·s pour partager un moment musical autour de vos morceaux préférés ! MJC Boby Lapointe / Villebon sur Yvette / 91 8 rue des Maraichers Villebon-sur-Yvette Villebon-sur-Yvette 91140 Essonne Île-de-France [{« link »: « mailto:boeufrock@mjcvillebon.org »}] La MJC organise sa jam session jazz sur la petite scène. Cette soirée est l’occasion pour les musicien.ne.s et spectateur.rice.s de partager un moment convivial et musical autour des standards du jazz. Vous souhaitez jouer ou donner un coup de main sur le bœuf : boeufrock@mjcvillebon.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-04T21:00:00+02:00

2023-06-06T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Villebon-sur-Yvette Autres Lieu MJC Boby Lapointe / Villebon sur Yvette / 91 Adresse 8 rue des Maraichers Villebon-sur-Yvette Ville Villebon-sur-Yvette lieuville MJC Boby Lapointe / Villebon sur Yvette / 91 Villebon-sur-Yvette Departement Essonne

MJC Boby Lapointe / Villebon sur Yvette / 91 Villebon-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villebon-sur-yvette/

Jam session Jazz MJC Boby Lapointe / Villebon sur Yvette / 91 2022-10-04 was last modified: by Jam session Jazz MJC Boby Lapointe / Villebon sur Yvette / 91 MJC Boby Lapointe / Villebon sur Yvette / 91 4 octobre 2022 MJC Boby Lapointe / Villebon sur Yvette / 91 Villebon-sur-Yvette Villebon-sur-Yvette

Villebon-sur-Yvette Essonne