Jam session rock 30 septembre 2022 – 28 juillet 2023, les vendredis MJC Boby Lapointe / Villebon sur Yvette / 91

Gratuit

Amenez vos instruments et joignez-vous aux autres musicien·ne·s pour partager un moment musical autour de vos morceaux préférés ! MJC Boby Lapointe / Villebon sur Yvette / 91 8 rue des Maraichers Villebon-sur-Yvette Villebon-sur-Yvette 91140 Essonne Île-de-France [{« link »: « mailto:boeufrock@mjcvillebon.org »}] Musiciens, musiciennes, ou simples spectateur.rice.s, tous les derniers vendredis du mois dès 21h00, la MJC organise une soirée bœuf rock sur la grande scène ! En première partie, un groupe démarre la soirée, en seconde partie, venez jouer, profiter et rencontrer de nombreux musicien.ne.s amateur.rice.s ou professionnel.le.s, autour de grands standards du rock ! Vous souhaitez jouer ou donner un coup de main sur le bœuf : boeufrock@mjcvillebon.org

2022-09-30T21:00:00+02:00

2023-07-28T23:00:00+02:00

