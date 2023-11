Bal Trad – novembre – Satie’Tille – Odela – Le Réveil Auvergnat MJC BOBY LAPOINTE Villebon-sur-Yvette, 17 novembre 2023, Villebon-sur-Yvette.

Bal Trad – novembre – Satie’Tille – Odela – Le Réveil Auvergnat Vendredi 17 novembre, 20h30 MJC BOBY LAPOINTE 8€

C’est la rentrée des bals à la MJC. Le collectif trad vous propose une soirée avec des musicien.nes locaux pour danser danser danser !

Infos pratiques:

Vendredi 17 novembre 2023

20h30 – 00h00

➳ MJC Boby Lapointe

8€

bar: 1,50€ à 3€

Le Satie’tille est une équipe multigénérationnelle d’une vingtaine de musiciens (vièle a roue, violons, flûtes, clarinette, harpe, piano …) qui se réunit toutes les semaines, pour jouer des airs traditionnels du Berry, de Grèce, d’Irlande, d’Auvergne..

Une bonne dose de bonne humeur,

Et vous avez l’ambiance du Satitille bien décidés à partager leur énergie et soulever vos pieds!

Odela, ça swingue, ça danse, ça fête !

Les 4 musiciens traversent et baladent les imaginaires des musiques à danser de bal folk : ils jouent une musique de France ( Poitou, Bretagne, Gascogne, Berry…) et d’ailleurs ( Irlande, Canada, Roumanie…) ainsi que leurs compositions avec l’enthousiasme d’offrir un voyage ancré, poétique et vivant.

Leur musique est teintée des influences de chacun : classique, jazz, Brésil et Afrique : les métissages colorent une musique pêchue, aux arrangements créatifs.

Ils vous transporteront là où nos racines portent les messages de la vie!

Caroline Bosselut flûte, boha chant

Jérémie Bosselut accordéon, chant

Frédéric Hervé percussions, cavaquinho chant

André Bonin contrebasse

Le groupe « Le Réveil Auvergnat » basé à Montlhéry (91) a pour vocation de faire découvrir, transmettre et promouvoir la culture traditionnelle du Massif Central.

Les musiciens de son Atelier Musique proposent donc un répertoire typique : bourrées, valses, scottishs, mazurkas, polkas, marches …

MJC BOBY LAPOINTE 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette Villebon-sur-Yvette 91140 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:59:00+01:00

Bal Musiques traditionnelles

MJC Boby Lapointe