P’tit Live BLP Radio – Tranquillive: Sexy Truck + The Vile Boney MJC BOBY LAPOINTE Villebon-sur-Yvette, 16 novembre 2023, Villebon-sur-Yvette.

P’tit Live BLP Radio – Tranquillive: Sexy Truck + The Vile Boney Jeudi 16 novembre, 20h30 MJC BOBY LAPOINTE Entrée libre

BLP Radio investit l’accueil de la MJC avec un menu culturel pour consommer local ! C’est ça le circuit court : de la création artistique de proximité pour une soirée chaleureuse et intime.

Pour votre soirée, ces deux artistes vous accompagneront :

Sexy Truck

Rock Folk

https://bfan.link/behind-my-back

https://www.facebook.com/imyoursexytruck/

Avec son Rock et sa Folk brute et sensible, Sexy Truck cherche à exprimer son amour pour la culture queer, sa passion pour les films lesbiens et tous les clichés qui tournent autour de leur image.

The Vile Boney

Rock

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090424001308

Une scierie, 5 gaillards, une patronne tyrannique : Boney, également appelée »The Vile Boney ».

Pour se détendre après le boulot, les 5 collègues se livrent à leurs 2 passions : le rock et le blues !

MJC BOBY LAPOINTE 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette Villebon-sur-Yvette 91140 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.mjcvillebon.org/%C3%A9v%C3%A8nement/ptit-live-blp-novembre/?instance_id=1066 »}] [{« link »: « https://bfan.link/behind-my-back »}, {« link »: « https://www.facebook.com/imyoursexytruck/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100090424001308 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:30:00+01:00 – 2023-11-16T23:00:00+01:00

2023-11-16T20:30:00+01:00 – 2023-11-16T23:00:00+01:00

concert Musiques actuelles

MJC Boby Lapointe