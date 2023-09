Initiation à la polyrhythmie MJC BOBY LAPOINTE Villebon-sur-Yvette, 23 octobre 2023, Villebon-sur-Yvette.

Initiation à la polyrhythmie 23 – 27 octobre MJC BOBY LAPOINTE 5€ la semaine + adhésion

Initiation à la polyrhythmie avec Pierre Cruz

Stage destiné aux musicien.nes avec de l’expérience sur leur(s) instrument(s) et qui maitrisent les contre-temps.

Ouvert à tous les instruments.

Nous aborderons les différentes polyrythmies, polymétries, et autres usages de mesures asymétriques et atypiques au travers de leurs sources dans les pays d’Europe de l’est et des Balkans, jusqu’à leur utilisation et adaptation dans les musiques actuelles par le biais de groupes tels que King Crimson ou Meshuggah.

MJC BOBY LAPOINTE 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette Villebon-sur-Yvette 91140 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.mjcvillebon.org/activites/vacances/stage-polyrythmie-du-23-10-au-27-10-niveau-avance-de-musique/?doing_wp_cron=1695126005.8651280403137207031250 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T18:00:00+02:00 – 2023-10-23T21:00:00+02:00

2023-10-27T18:00:00+02:00 – 2023-10-27T21:00:00+02:00

stage polyrythmie

MJC Boby Lapointe