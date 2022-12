Boeuf Rock MJC BOBY LAPOINTE Villebon-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Musicien.ne.s ou simples spectateur.rice.s, tous les derniers vendredis du mois dès 21h00, la MJC organise sa soirée bœuf rock sur la grande scène ! MJC BOBY LAPOINTE 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette Villebon-sur-Yvette 91140 Essonne Île-de-France [{« link »: « mailto:boeufrock@mjcvillebon.org »}] Musicien.ne.s, ou simples spectateur.rice.s, tous les derniers vendredis du mois dès 21h00, la MJC organise sa soirée bœuf rock sur la grande scène ! En première partie, un groupe démarre la soirée, en seconde partie, venez jouer, profiter et rencontrer de nombreux musicien.ne.s amateur.rice.s ou professionnel.le.s, autour de grands standards du rock ! Vous souhaitez jouer ou donner un coup de main sur le bœuf : boeufrock@mjcvillebon.org Chaque dernier vendredi du mois à 21h – hors août Entrée libre

2023-04-28T21:00:00+02:00

2023-04-29T01:00:00+02:00

