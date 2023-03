Concert: Girls on fire MJC BOBY LAPOINTE Villebon-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Concert: Girls on fire MJC BOBY LAPOINTE, 1 avril 2023, Villebon-sur-Yvette. Concert: Girls on fire Samedi 1 avril, 20h00 MJC BOBY LAPOINTE 5€ CONCERT

GIRLS ON FIRE

SAMEDI 1er AVRIL 2023 – 20H

5€

Les musiciennes du stage « Toutes en musique » invitent

MILLA LEIKA

Dans une esthétique pop aux teintes électro, où se mêlent mélodies sombres et couleurs dansantes, ses textes nous invitent à nous plonger dans des atmosphères parfois brumeuses et envoûtantes. Après s’être exprimée à travers le procédé de la réécriture, elle s’aventure aujourd’hui à porter ses propres textes dans ses chansons. Cette démarche nouvelle lui permet d’adopter un rapport plus direct au réel évoqué dans ses textes et de travailler la sonorité de la langue avec finesse. La Harpe, son compagnon de toujours, porte son discours et donne une réalité profonde à l’univers de l’intime qu’elle partage avec son public.

Le stage TOUTES EN MUSIQUE est un proposition de la MJC Boby Lapointe à destination des femmes musiciennes. Il s'agit d'un stage d'une semaine encadré par Mégane Thibert dont vous pourrez vivre la restitution lors de cette soirée. Venez soutenir ces musiciennes qui auront testé tous les instruments du studio ?

2023-04-01T20:00:00+02:00 – 2023-04-01T23:59:00+02:00

2023-04-01T20:00:00+02:00 – 2023-04-01T23:59:00+02:00 concert rock MJC Boby Lapointe

