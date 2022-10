BOBY IN PROG ? ANIMAE + SALAMMBÔ + NOUS ETIONS UNE ARMEE + GWACHA MJC BOBY LAPOINTE, 19 novembre 2022, Villebon-sur-Yvette.

La MJC Boby Lapointe et AD’HOC vous proposent une expérience cosmico-explosive le samedi 19 novembre à partir de 20h00 en Villebonnie, dans la maison de tous les Progueux: chez Boby Lapointe.

La MJC Boby Lapointe et l’association AD’HOC vous proposent une expérience cosmico-explosive le samedi 19 novembre à partir de 20h00 en Villebonnie, dans la maison de tous les Progueux: chez Boby Lapointe. Venez enrichir votre expérience de vie, nourrir vos sens, et headbanger jusqu’au vide intersidéral. Nous vous proposons:

→ Une p’tite sensi des familles

→ Un plateau de feu

→ Des univers parallèles

→ Une bière locale // Bouledogue

→ Une expo participative d’instruments insolites

→ Billetterie

TEAU-PLA:

? SALAMMBÔ ? – https://www.facebook.com/Salammb0

La musique de Salammbô est une poésie fiévreuse et spontanée, à laquelle répond un folk-rock retentissant. La chanson française y est animée par un souffle rock alternatif / post-folk porté par le quintet sur scène.

De l’intensité sonore jusqu’à la fébrilité intimiste, le groupe fait de chaque émotion un jeu de contrastes et d’harmonies. Trouvant ses racines dans la prose d’Hubert-Félix Thiéfaine ou d’Anne Sylvestre et dans l’énergie d’un groupe comme Ange, Salammbô trace sa propre route dans le sillage d’un Feu! Chatterton avec l’authenticité de Car Seat Headrest outre-Atlantique.

? ANIMAE ? – https://www.‪facebook.com/animae.musique‬

Animæ, c’est le conte trop réaliste d’un monde qui court à sa perte. Porté par une voix féminine, entre parlé, crié, chanté, en français, l’auditeur est entraîné dans la traversée du monde d’Ordal, à travers de nombreux paysages décrits, des constats alarmants mais également teintés de romantisme.

Un pied dans la vague stoner/noise actuelle, et l’autre dans le courant progressif des années 70’ qui l’a bercé, le projet propose une expérience live immersive.

?NOUS ETIONS UNE ARMEE ? – https://www.facebook.com/nousetionsunearmee

‪NOUS ÉTIONS UNE ARMÉE est la quête d’une nouvelle poétique parlée-chantée, d’une autre manière de faire entendre du français sur de la musique. La fugue, le spleen, l’espoir désabusé d’un ailleurs rimbaldien, jonchent la route de cette prose sentimentale. ‬

‪Sur scène, les guitares du duo et les boîtes à rythmes accompagnent la voix dans ses murmures et dans ses hurlements. Dans des structures très contrastées, le désespoir intérieur se heurte à un dernier élan vital et à l’idée que les choses ne font que commencer. ‬

? GWACHA ? – https://www.gwacha.com/

A travers une musique éclectique, puissante et gorgée de poésie, le peuple Gwacha vous embarque dans son histoire captivante. Célébrons Munkacha par des « Sabachiak » uniques, effrénés et transpirants de « Helaï », l’énergie brute et vitale de chacun. Les guerriers Gwachis vous invitent à un périple mystique et festif à la découverte de leur langue et de leur culture.

Gwacha gaï fere kolli ekema loto Kaefuka, vahit amenaï Keradane li sefado denaja die maleka de. Munkaï, erokefa Munkacha ganpa, gena Sabachiak hachi, merena kopekaï Hélaï dorenedja, ganpa kore pogarahi follo. Sara gaïkefo Gwachi perova dana fuleke korela follo laska peloko fakema da kerapoli.

Entrée : 5€

Bar : 1,50€ à 3€ // Bière locale : Bouledogue

Ouverture des portes à 20h00

MJC Boby Lapointe

8 rue des maraîchers

Villebon sur Yvette

Retransmis en direct sur BLP radio

LES SENSI DES FAMILLES

– Initiation au Synthétiseur. 2, 3 et 4 novembre 2022. Tous âges. Niveau débutant intermédiaire. Avec Mégane Thibert. 5€. Inscriptions à stages@mjcvillebon.org.

« Mais c’est quoi tous ces boutons ? »

Le synthé peut être une petite mine d’or pour tout pianiste/claviériste s’y plongeant… A condition de s’y retrouver parmi l’océan de possibilités que celui-ci propose. Au travers de ce stage, musicien.nnes adeptes du clavier de tous niveaux et tous âges pourront essayer de faire leur premières notes de synthé basse, synthé lead et nappes, à l’aide de quelques notions basiques mais surtout en jouant ensemble.

– Initiation à la polyrhythmie avec Pierre Cruz pour les musiciens.nes confirmée.es. samedi 12/11. 15h00-18h00. 10€. Inscriptions à stages@mjcvillebon.org

Stage destiné aux musiciens avec de l’expérience sur leur(s) instrument(s).

Ouvert à tous les instruments.

Nous aborderons les différentes polyrythmies, polymétries, et autres usages de mesures asymétriques et atypiques au travers de leurs sources dans les pays d’Europe de l’est et des Balkans, jusqu’à leur utilisation et adaptation dans les musiques actuelles par le biais de groupes tels que King Crimson ou Meshuggah.

– Atelier langage imaginaires et musiques à concept. Samedi 19 novembre avec Gwacha et Animae. Tous âges. Gratuit. Inscriptions à stages@mjcvillebon.org.

– Expo participative d’instruments insolites. De la casserole à la guitare oubliée au grenier… Tout est permis. Venez avec votre instrument le plus insolite: il sera exposé pendant la soirée. Sur place, pendant le festival.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T20:00:00+01:00

2022-11-19T23:59:00+01:00

MJC Boby Lapointe