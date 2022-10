Concert Wafa Harbaoui MJC BOBY LAPOINTE Villebon-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Villebon-sur-Yvette

Concert Wafa Harbaoui MJC BOBY LAPOINTE, 8 novembre 2022, Villebon-sur-Yvette. Concert Wafa Harbaoui Mardi 8 novembre, 20h30 MJC BOBY LAPOINTE

Entrée libre

Dans un univers mêlant la musique orientale et la pop-électro, WIFA, alias Wafa Harbaoui, chante en tunisien, la liberté, l’amour et la joie de vivre. MJC BOBY LAPOINTE 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette Villebon-sur-Yvette 91140 Essonne Île-de-France Dans un univers mêlant la musique orientale et la pop-électro, WIFA, alias Wafa Harbaoui, chante en tunisien, la liberté, l’amour et la joie de vivre. Elle propose un univers musical très personnel où sa musique est plurielle, à l’image de ses influences.

Chanteuse, guitariste, compositrice et interprète tunisienne, Wifa vit en France depuis 2010. Son premier album « Entre Deux » est sorti en 2018 et son 2ème album « Louken » sortira en Novembre 2022.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-08T20:30:00+01:00

2022-11-08T21:30:00+01:00 MJC Boby Lapointe

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Villebon-sur-Yvette Autres Lieu MJC BOBY LAPOINTE Adresse 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette Ville Villebon-sur-Yvette lieuville MJC BOBY LAPOINTE Villebon-sur-Yvette Departement Essonne

MJC BOBY LAPOINTE Villebon-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villebon-sur-yvette/

Concert Wafa Harbaoui MJC BOBY LAPOINTE 2022-11-08 was last modified: by Concert Wafa Harbaoui MJC BOBY LAPOINTE MJC BOBY LAPOINTE 8 novembre 2022 MJC Boby Lapointe Villebon-sur-Yvette Villebon-sur-Yvette

Villebon-sur-Yvette Essonne