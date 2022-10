Concert Dandyguel + Guests MJC BOBY LAPOINTE, 27 octobre 2022, Villebon-sur-Yvette.

Concert Dandyguel + Guests Jeudi 27 octobre, 18h30 MJC BOBY LAPOINTE

Entrée libre

Dandyguel passe la semaine dans la vallée de l’Yvette avec les MJC Boby Lapointe et Théâtre des 3 Vallées. Concert de restitution avec les participants au stage d’écriture.

MJC BOBY LAPOINTE 8, rue des maraîchers 91140 Villebon sur Yvette Villebon-sur-Yvette 91140 Essonne Île-de-France

Les MJCs Boby Lapointe et Théâtre des trois vallées travaillent avec le RIF sur un stage d’écriture. Les participants restituront le jeudi 27 octobre à la MJC Boby Lapointe en première partie du concert de Dandyguel

Dandyguel:

En 2020, l’album « Histoires Vraies » de Dandyguel est sorti, il aborde avec sincérité des thèmes qui le touche : la famille, la solidarité, la banlieue et les difficultés : chômage, discrimination et auto-exclusion avec réalisme et espérance où il raconte ses histoires de vie.

Dandyguel est influencé par des artistes comme James Brown, J. Cole ou Kendrick Lamar et le rap des années 90. Sa musique est inspirée de sonorités provenant du jazz, du funk latino, de la soul et du bossa nova.

Son ambition est de véhiculer ses valeurs : l’authenticité et le partage. Il s’appuie sur les aspects positifs du Hip Hop comme l’état d’esprit de performance et le dépassement de soi.

Grâce à son talent de performer, Nike et Redbull l’invitent à animer leurs événements Nike Basket Ball et Redbull Dance your Style. Activiste, il s’implique dans de nombreux projets associatifs comme Golden Blocks, Eloquentia ou des ateliers pour transmettre sa passion à la jeunesse du Grand Paris via les écoles, des MJC,…

Au cours de ses 10 ans de carrière, il a remporté le battle de rap international End of the Weak en 2012 et a été programmé à des Festivals de renom: Printemps de Bourges en 2015 et Essonne en scène cette année.



