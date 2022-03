MJC : Assemblée générale et Soirée danse Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Assemblée générale suivie de la soirée danse sans pass et sans masque !!

3 salles- 3 ambiances

Danse cubaine/salsa, Danse africaine, Rock’N Roll +33 4 71 66 53 52 MJC Le monteil Monistrol-sur-Loire

