Fête de la science 2023 MJC Ambérieu Ambérieu-en-Bugey, 14 octobre 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Fête de la science 2023 Samedi 14 octobre, 10h00 MJC Ambérieu Gratuit, certains ateliers sont sur inscriptions

La MJC d’Ambérieu et tous ses partenaires vous invitent à cette journée ludique, interactive et pédagogique pour aborder différents aspects de la thématique science et sports : e-sport, handisport, rencontre de sportifs professionnels, ateliers technologiques, gestion du stress et préparation mentale… À découvrir en famille !

MJC Ambérieu Place Jules Ferry, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Les Abbéanches Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474382415 http://www.mjc-amberieu.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

fête fête de la sience

mjc