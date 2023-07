Sous Les Étoiles La Place MJC Ambérieu Ambérieu-en-Bugey, 21 juillet 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Sous Les Étoiles La Place Vendredi 21 juillet, 18h00 MJC Ambérieu Entrée libre

Nouveautés 2023 !

Stand sérigraphie : Venez customiser vos vêtements aux couleurs du festival ! Tee-shirts, veste, pantalons…donnez-leurs du cachet ! Prix Libre.

Espace jeux : Plusieurs espaces de jeux dès 6 mois seront animés pour passer un agréable moment en famille.

Vendredi 21 Juillet 2023

19h30 / C’EST PEUT-ETRE / Cirque Pépin

Tout public dès 3 ans (45min)

C’est peut-être… nous dessine un univers poétique dans lequel on pourra suivre l’histoire d’un personnage qui n’est jamais sorti de chez elle et n’en ressent pas l’envie. Une collision entre son univers et celui d’un voyageur à la recherche de tous les sons du monde va les bousculer tous les deux. Un hymne à l’ouverture et à la curiosité.

20h30/ SOPHIE LES BAS BLEUS / Chanson festive

Les Bas Bleus ce sont 4 cordes vocales d’humeur syntone, accordéon & ukulélé enlacés, ébranlés par quelques idiophones.

D’un mouvement alternatif elles vous feront aller d’une chanson reprise à la surprise d’une composition exquise !

22h30 / BELMONDO / Rock nouvelle vague

BELMONDO mêle classe et esprit rock.

S’ inspirant de Killing Joke et De Staat, le quatuor de Brighton délivre une vision nouvelle aux réjouissances rock hybride. L’univers des 2 chanteurs et songwriters Carmen et Kelan, s‘exprime et se rassemble au sein de BELMONDO.

MJC Ambérieu Place Jules Ferry, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Les Abbéanches Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474382415 http://www.mjc-amberieu.org

