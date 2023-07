Sous Les Étoiles La Place MJC Ambérieu Ambérieu-en-Bugey, 14 juillet 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Sous Les Étoiles La Place Vendredi 14 juillet, 18h00 MJC Ambérieu Entrée libre

Nouveautés 2023 !

Stand sérigraphie : Venez customiser vos vêtements aux couleurs du festival ! Tee-shirts, vestes, pantalons…donnez-leurs du cachet ! Prix Libre.

Espace jeux : Plusieurs espaces de jeux dès 6 mois seront animés pour passer un agréable moment en famille.

Vendredi 14 Juillet 2023

19h30 / STORIES IN THE CITY / Cie Les Dudes

Un spectacle qui vous veut du bien.

Un mille-feuille où le cirque, la musique et l’humour se superposent dans un mélange surprenant et sensible. Un moment de plaisir pour petits et grands !

20h30 / MAURICE ! / Chansons festives

Entre électro festive, hip-hop, rock et chanson française, Maurice! séduit son public avec son style à part, influencé par Java, Hocus Pocus, les Têtes Raides et bien d’autres encore…

22h30 / AMAZIGH / Musiques Kabyle

Amazigh nous invite à un étonnant voyage culturel en nous proposant une version revisitée et moderne de la musique kabyle. Ici, les rythmes traditionnelles (chaabi) se retrouvent contaminés par des grooves empruntés au jazz and funk. Innovant et envoûtant, libre et électrique, épique et psychédélique, l’univers d’Amazigh est saisissant, riche de son métissage.

MJC Ambérieu Place Jules Ferry, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Les Abbéanches Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474382415 http://www.mjc-amberieu.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T18:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:55:00+02:00

2023-07-14T18:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:55:00+02:00

festival concert