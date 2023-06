Festival Sous Les Étoiles La Place #16 MJC Ambérieu Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey Festival Sous Les Étoiles La Place #16 MJC Ambérieu Ambérieu-en-Bugey, 7 juillet 2023, Ambérieu-en-Bugey. Festival Sous Les Étoiles La Place #16 7 – 28 juillet, les vendredis MJC Ambérieu Gratuit Comme chaque année depuis 17 ans, la dynamique équipe de la MJC d’Ambérieu est enthousiaste de vous présenter la programmation toujours aussi variée pour ces soirées festives et estivales.

Nous gardons les mêmes valeurs phares pour cette programmation : éclectisme, originalité, découverte de talents émergents. Accessible à tous, en famille ou entre amis, cette événement est populaire et gratuit

