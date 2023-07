Sous Les Étoiles La Place MJC Ambérieu Ambérieu-en-Bugey, 7 juillet 2023, Ambérieu-en-Bugey.

Sous Les Étoiles La Place Vendredi 7 juillet, 18h00 MJC Ambérieu Entrée libre

Nouveautés 2023 !

Stand sérigraphie : Venez customiser vos vêtements aux couleurs du festival ! Tee-shirts, vestes, pantalons…donnez-leurs du cachet ! Prix Libre.

Espace jeux : Plusieurs espaces de jeux dès 6 mois seront animés pour passer un agréable moment en famille.

Vendredi 07 juillet 2023

19h30 / SERVICE ULTRA SECRET / Cie La dent drôle

Spectacle de rue / tout public (60min)

Les agents Lopez et Paterson, deux superbes professionnels, viennent vous faire une démonstration d’espionnage afin de recruter de nouveaux agents ! Au programme : tactique de diversion, langage codé, équipements… Tous les trucs et astuces pour devenir un super espion au service des services secrets !

20h30 / PARHÉLIE / SOUL FUNK HORS LIMITES

Le projet « Parhélie » est né d’une féroce envie de partager, une vision de la vie possédant un regard singulier sur la différence.

La volonté de Parhélie est que chacun puisse être touché, se retrouver, dans cet univers musical et artistique éclectique, emprunt de couleurs et de styles variés.

22h30 / INSERT COINS / Rock Festif

Depuis leur premier album sorti en 2000 et jusqu’au dernier EP d’avril 2022, Insert Coins n’a cessé de répéter ce mantra shaolino-savoyard pas si zen : « Foutez-moi le bordel, faut qu’ça brasse !!! ».

Ce véritable cocktail sonore survitaminé est reconnu d’utilité publique par la ligue contre l’ennui et la déprime et c’est en live que l’effet énergisant de leur musique atteint son paroxysme !

MJC Ambérieu Place Jules Ferry, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Les Abbéanches Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474382415 http://www.mjc-amberieu.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T18:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:55:00+02:00

2023-07-07T18:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:55:00+02:00

festival concert