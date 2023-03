15e Nuit de la Chouette à Marigny-le-Châtel (10) MJC, 2 Rue Roger Salengro, 10350 MARIGNY-LE-CHâTEL Marigny-le-Châtel Catégories d’Évènement: Aube

Marigny-le-Châtel

15e Nuit de la Chouette à Marigny-le-Châtel (10) MJC, 2 Rue Roger Salengro, 10350 MARIGNY-LE-CHâTEL, 31 mars 2023, Marigny-le-Châtel. 15e Nuit de la Chouette à Marigny-le-Châtel (10) Vendredi 31 mars, 20h00 MJC, 2 Rue Roger Salengro, 10350 MARIGNY-LE-CHâTEL Entrée libre Rendez-vous à la MJC de Marigny-le-Châtel pour une présentation des chouettes et hiboux : atelier de décorticage de pelotes de réjection, exposition, diaporama commenté.

Mise à disposition de documents pour mieux les connaître et de fiches techniques pour les protéger (neutralisation des dangers, installation de nichoirs).

Balade nocturne au bord des champs et des bois à l’écoute des bruits de la nuit (chouettes et hiboux, bien sûr, mais aussi cris d’autres oiseaux ou mammifères s’exprimant la nuit, chant des amphibiens, …) MJC, 2 Rue Roger Salengro, 10350 MARIGNY-LE-CHâTEL MARIGNY-LE-CHâTEL Marigny-le-Châtel 10350 Aube Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mjcmarigny@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 69 61 80 88 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T20:00:00+02:00 – 2023-03-31T22:00:00+02:00

2023-03-31T20:00:00+02:00 – 2023-03-31T22:00:00+02:00 © G.Trunet

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Marigny-le-Châtel Autres Lieu MJC, 2 Rue Roger Salengro, 10350 MARIGNY-LE-CHâTEL Adresse MARIGNY-LE-CHâTEL Ville Marigny-le-Châtel Departement Aube Lieu Ville MJC, 2 Rue Roger Salengro, 10350 MARIGNY-LE-CHâTEL Marigny-le-Châtel

MJC, 2 Rue Roger Salengro, 10350 MARIGNY-LE-CHâTEL Marigny-le-Châtel Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marigny-le-chatel/

15e Nuit de la Chouette à Marigny-le-Châtel (10) MJC, 2 Rue Roger Salengro, 10350 MARIGNY-LE-CHâTEL 2023-03-31 was last modified: by 15e Nuit de la Chouette à Marigny-le-Châtel (10) MJC, 2 Rue Roger Salengro, 10350 MARIGNY-LE-CHâTEL MJC, 2 Rue Roger Salengro, 10350 MARIGNY-LE-CHâTEL 31 mars 2023 10350 MARIGNY-LE-CHâTEL Marigny-le-Châtel 2 Rue Roger Salengro Marigny-le-Châtel mjc

Marigny-le-Châtel Aube