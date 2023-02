Masterclass – Guitare Reggae MJB / Villliers-le-Bel / 95 villiers le bel Catégories d’Évènement: Val-d'Oise

Masterclass – Guitare Reggae
Samedi 18 mars, 16h00
MJB / Villliers-le-Bel / 95

Entrée libre sur inscription La Master Class d’Alex Armel abordera les principales caractéristiques de la guitare reggae :

– Rythmique “skank”: origine, variations, harmonie…

– Jeu lead: “cocotte” (liens avec la basse, triades, techniques propres…), phrasés (double-stops, chord tones…)

– Les principaux effets utilisés en reggae (phaser, wah-wah, delay…)

Alex Armel est un guitariste de la scène reggae ayant notamment joué avec Al Campbell, Takana Zion, Tairo, Soom T, Pierpoljak, Dub Judah, Raggasonic, Kajeem, Skarra Mucci, Mo Kalamity, Linval Thompson, Beta Simon, Winston Jarrett, Cedric Myton…

MJB / Villliers-le-Bel / 95
44 Av. Pierre Semard, 95400 Villiers-le-Bel

2023-03-18T15:00:00+00:00 – 2023-03-18T18:00:00+00:00

