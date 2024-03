Mizou, le petit chat noir Aimée de La Salle Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement, samedi 2 mars 2024.

À la ferme, Mizou se réveille toujours le premier. Mais tout petit comme il est, il a très peur du chien ! Sa journée est ponctuée de bêtises et de découvertes… Tss tss tss .. qu’est-ce que c’est ? la petite souris. Tss tss tss ..que fait-elle ? Elle grignote des miettes. Tss tss tss .. elle est partie et mon histoire est finie !



D’après le livre disque du même titre; un court moment pour les petits oreilles, à la hauteur de leur taille et du monde merveilleux qui les entoure, pour goûter au plaisir des mots et de leur musique.



Aimée de La Salle

A partir de 2 ans

30 minutes environ

Avec L’Éolienne MCE Production



Entrée libre dans la limite des places disponibles. Les tickets sont à retirer une 1/2 heure avant le début de la séance au 1er étage du département jeunesse de la Médiathèque. .

Début : 2024-03-02 16:00:00

fin : 2024-03-02

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

