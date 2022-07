MIZIC ORCHESTRA Étauliers, 15 juillet 2022, Étauliers.

MIZIC ORCHESTRA

Maison BAFFORT Étauliers Gironde OT Saint-Ciers-sur-Gironde

2022-07-15 – 2022-07-15

Étauliers

Gironde

Étauliers

Concert groove, jazz funk dans le jardin de la fabrique !

Concert de soutient à Queskonfabrik !

Du groove, du funk et un peu de jazz dans le jardin de la Fabrique Baffort à Étauliers !

Permis de jouer vous propose le Mizic Orchestra, une formation issue des soirées MIZIC organisées par P2J, groupe de funk jazz composé de saxophone, trompette, 2 guitares, piano, basse et batterie pour un répertoire composé de titres de Ibrahim Maalouf, Billy Cobham, Jamiroquai, Vulfpeck.

Buvette et restauration sur place.

Étauliers

