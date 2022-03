Miz-Ter’-Jeux – Journée jeux de société Mizérieux Mizérieux Catégories d’évènement: Loire

Mizérieux

Miz-Ter’-Jeux – Journée jeux de société Mizérieux, 5 mars 2022, Mizérieux. Miz-Ter’-Jeux – Journée jeux de société le bourg Salle du Chevalard Mizérieux

2022-03-05 09:30:00 09:30:00 – 2022-03-05 19:00:00 19:00:00 le bourg Salle du Chevalard

Mizérieux Loire Mizérieux Venez participer à la 2ème édition de la journée jeux à Mizérieux avec une nouveauté cette année, un escape game ! Jeux petite enfance, familiaux et “experts” ! Food truck et buvette sur place. +33 4 77 27 23 72 le bourg Salle du Chevalard Mizérieux

dernière mise à jour : 2022-02-05 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Mizérieux Autres Lieu Mizérieux Adresse le bourg Salle du Chevalard Ville Mizérieux lieuville le bourg Salle du Chevalard Mizérieux Departement Loire

Mizérieux Mizérieux Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mizerieux/

Miz-Ter’-Jeux – Journée jeux de société Mizérieux 2022-03-05 was last modified: by Miz-Ter’-Jeux – Journée jeux de société Mizérieux Mizérieux 5 mars 2022 Loire Mizérieux

Mizérieux Loire