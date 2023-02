MIXOLOGY #2 | Chineurs de Brest La Raskette Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère DJ set | House Afro Breakbeat Techno House breakée, nappes de synthés acidulées, ou techno plus pêchue, les Dj’s du crew Chineurs de Brest sont là pour vous perdre parmi les codes et les genres établis. Le principe des soirées Mixology ? Un invité par mois pour varier les genres et les plaisirs, et vous faire découvrir d’autres horizons…autour d’un cocktail ou d’une pinte de bière ! contact@laraskette.com +33 2 98 80 31 99 https://www.laraskette.com/event-details/mixology-2-chineurs-de-brest La Raskette 5 Rue de la Réunion Brest

