Mixologist In The Soul Bar à Bulles Paris, mardi 26 mars 2024.

Le mardi 26 mars 2024

de 19h30 à 22h30

.Public adultes. payant

Il est de retour !! Mixologist In The Soul, le Bartender le plus haut en couleur de la scène française s’invite à nouveau au sein d’ateliers Cocktails immersifs au Bar à Bulles x La Machine du Moulin Rouge !

Cette fois-ci au programme pour émoustiller vos papilles

– Une jolie Master Class vous faisant découvrir les bienfaits des Spiritueux Nordiques – Notamment l’Aquavit, oui l’Aquavit. ( Le gin des pays Scandinaves pour faire simple )

Ce n’est pas tout, il vous réserve une dégustation riche de 9 produits différents, tous produits à Copenhague et 100% Organic.

Après avoir pu en apprendre davantage sur ces derniers, place à la réalisation de 3 cocktails créés exclusivement pour l’évènement. Vous allez pouvoir manier le Shaker comme Tom Cruise & être en mesure d’en mettre pleins les yeux à vos convives si l’occasion se présente.

En bonus, les recettes des 3 cocktails et les Meilleurs Bars à cocktails de la capitale vous seront transmis(e)s.

Prenez place 3h à ces côtés et passez un moment de partage digne de ce nom !

Bar à Bulles 4 cité Véron 75018

Contact : https://fb.me/e/1TwZuVWfB https://fb.me/e/1TwZuVWfB https://link.dice.fm/mixologistinthesoul

