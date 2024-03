Mix’N Cité Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement, lundi 25 mars 2024.

Retrouvez le rendez-vous Mix’N Cité à la Cité de la Musique de Marseille.

Scènes ouvertes



Ces trois Scènes Ouvertes au Jazz, aux Musiques Actuelles et au Hip Hop, offrent une nouvelle occasion de rencontres et d’échanges entre élèves et enseignants sur scène. Jouer ensemble et donner le ton jazz, rock, métal, pop, jazz, blues, funk… pour faire vibrer le public. Soirées électriques et éclectiques !



Avec les élèves des départements Jazz, Musiques Actuelles, Hip Hop dirigés par Gilles Alamel, Cathy Escoffier, Nicolas Aureille, Renaud Matchoulian, Joseph Crimi, Jean François Kellner, Yves Laplane, Alain Rageot, Patrick Seminor, Édouard Thommeret, Wim Welker, Jean-Francois Merlin, Micflow, K-Méléon.



Une proposition de la Cité de la Musique de Marseille. .

