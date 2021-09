MIXITY Abbesses, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h30 à 22h30

gratuit

UNE NUIT A MONTMARTRE – Performance / Déambulation artistique

Mixity propose un parcours immersif de huit étapes offrant au public la possibilité de découvrir Montmartre et ses lieux les plus emblématiques à travers des performances chantées, dansées en live par nos artistes danseurs, chanteurs et musiciens. Un maitre de cérémonie emmènera le public entre chaque étapes, racontant les anecdotes du quartier. De tous les âges, de toutes les origines et issus de différents cursus nos artistes pourront proposer une vision fraiche et décalée de Montmartre : une réinterprétation contemporaine, un dialogue avec le patrimoine historique. Adaptée aux petits et grands cette aventure permettra de découvrir Montmartre autrement de façon originale, ludique et parfois même comique pour une expérience qui promet d’être magique.

Déambulation : Place des abbesses – 30 rue des Abbesses – Moulin de la galette – Théâtre Lepic – Place Dalida – Vignes de Montmartre – place du Tertre – Sacré Cœur

Abbesses Paris 75018

12 : Abbesses (17m) 2, 12 : Pigalle (226m)



