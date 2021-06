Le Malesherbois Atelier-Musée de l'Imprimerie Le Malesherbois, Loiret « Mixe France » – Concert multimédia autour des mots Atelier-Musée de l’Imprimerie Le Malesherbois Catégories d’évènement: Le Malesherbois

« Si Boris Vian ça s’écrit à la trompette, ce spectacle s’écrit lui à la plume du contraste. Une perte de repères finement orchestrée par Antonin Pierre et Jean-Christophe Baudouin, qui tour à tour passent à la moulinette d’improbables associations musicales. Michel Berger avec PNL, Claude François et Céline Dion avec Aya Nakamura, Elli Medeiros avec Stromae, Katerine et Jul. Voilà, c’est ça Mixe France. Toujours là où on ne l’attend pas… » 60 années de chansons françaises compilées en un mélange follement audacieux et réjouissant ! Concert dans le nouvel auditorium 300 places. Atelier-Musée de l’Imprimerie 70, avenue du général Patton 45330 Malesherbes Le Malesherbois Malesherbes Loiret

