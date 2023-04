Visites libres et lectures au jardin Mixage Café Saint-Vérand Saint-Vérand Catégories d’évènement: Isère

Visites libres et lectures au jardin Mixage Café Saint-Vérand, 3 juin 2023, Saint-Vérand. Visites libres et lectures au jardin 3 et 4 juin Mixage Café Saint-Vérand Entrée gratuite. Le jardin de l’Espace de vie sociale « le Mixage Café » a beaucoup évolué depuis sa création au printemps 2016. L’équipe s’est étoffée. Nous sommes maintenant quatre jardiniers/nières à nous retrouver régulièrement les mardis en demi-journée. Une dizaine de personnes viennent occasionnellement renforcer l’équipe.

Sur un espace d’environ 500 m2, le jardin se présente comme un espace créatif. Il est pensé et construit comme un cheminement autour du bâtiment central. C’est une déambulation au cours de laquelle vous découvrirez des plantes annuelles, des vivaces, des arbres à fruits, des grimpantes, de la vigne, une partie dédiée à une quarantaine de variétés de plantes aromatiques, quelques médicinales, des petits fruits rouges, des légumes. C’est véritablement un jardin de curé. Et sans oublier la cabane et le compost bien sûr. On y trouve un coin enfant, une exposition de masque, des sculptures insolites, des poèmes écrits sur des ardoises, un décor land art.

C’est un coin de découvertes, de tranquillité, d’échange. -Nous vous attendons pour une balade de verdure et de couleurs.

Le jour de la visite, de 15h à 16h, des auteurs amateurs fréquentant l’atelier écriture du Mixage Café viendront lire quelques-unes de leurs créations : textes courts, poèmes, parodies, sur le thème des couleurs.

Visites libres en matinée : 10h-12h.

Mixage Café Saint-Vérand 3 rue de l'église 38160 Saint-Vérand Saint-Vérand 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 38 82 19 https://mixagecafe.wixsite.com/ccas Le Mixage Café est un lieu d'échanges et de rencontres intergénérationnelles. C'est un lieu pour se retrouver, se rencontrer, jouer, papoter, jardiner, cuisiner, créer, participer à des animations… Il permet aux habitants de venir co-créer et/ou de profiter d'activités diverses et variées. Chacun peut devenir acteurs de la création d'animations, d'ateliers, de projets, en partageant ses savoirs, passions ou savoir-faire. Le MixAge Café comprend également un accueil collectif pour mineurs 11-17 ans et proposent des animations spécifiques à cette tranche d'âge. ​ Ce lieu porte des valeurs fortes de respect, de partage, de tolérance où chacun peut trouver sa place.

