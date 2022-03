Mix Vinyls Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Mix Vinyls Mourenx, 23 avril 2022, Mourenx. Mix Vinyls Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-04-23 14:30:00 – 2022-04-23 16:00:00

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Par DJ Hellvis

DJ Hellvis ne « collectionne » pas les disques vinyls, mais s’en procure régulièrement depuis l’âge de 15 ans. Devenu DJ par la force des choses, il aime partager ces galettes sonores qui racontent, le temps de ses DJ set, des scènes musicales actuelles ou anciennes. Il rapporte de ses voyages, des concerts ou des festivals auxquels il participe des disques de toutes époques, de toutes tendances. Démonstration bientôt chez vous, pour un mix 100% VINYL ! Par DJ Hellvis

