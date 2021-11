Lille FLOW - Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille, Nord Mix Myself des Familles FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille Catégories d’évènement: Lille

Mix Myself des Familles FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 1 décembre 2021, Lille. Mix Myself des Familles

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le mercredi 1 décembre à 15:00

Mix Myself and I en culottes courtes ! Le rendez-vous du premier mercredi du mois se décline dès 7 ans sur un temps d’après-midi pour regraffer le FLOW en musique. °BEATBOX_SAMPLING_DEEJAYING // MYSTRAW °ATELIER SERIGRAPHIE // ARDECO °ATELIER FANZINE // EDITIONS PATHS °ATELIER DIY ° PEINTURE // SCAMP

Gratuit – inscription conseillée

La formule est désormais bien connue mais cette fois-ci, elle est destinée aux enfants et à leurs parents! FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord

2021-12-01T15:00:00 2021-12-01T19:00:00

