Lille FLOW Lille, Nord Mix Myself and I spécial Pan African Music FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Mix Myself and I spécial Pan African Music FLOW, 3 novembre 2021, Lille. Mix Myself and I spécial Pan African Music

FLOW, le mercredi 3 novembre à 20:00

Mix Myself and I • épisode 3 Le rendez-vous mensuel qui allie Dj set et arts visuels revient pour son troisième épisode de l’année avec une édition spéciale Pan African Music. Aux platines, Crotch Goblin, journaliste, DJ et curateur pour le média, accompagné de GiTori. A voir en parallèle, l’expo de Lisolomzi Pikoli.

Gratuit

DJ set par Crotch Goblin & GiTori FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T20:00:00 2021-11-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu FLOW Adresse 1 rue de fontenoy, lille Ville Lille lieuville FLOW Lille