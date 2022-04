Mix Myself and I • Ruffcast Crew & Neocore FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

le FLOW se met au diapason de Kingston : une semaine rythmée par le reggae, le dub et les musiques jamaïcaines. Mardi : [projection du documentaire Ina Vanguard Style](https://flow.lille.fr/projection-ina-vanguard-style) au Cinéma l’Univers Mercredi : Mix Myself special Bass Music avec Ruffcast Crew & Neocore Samedi : la [soirée avec OBF soundsytem](https://flow.lille.fr/obf-sound-system-charlie-p) au FLOW —- Chaque 1er mercredi du mois, le FLOW vous invite à monter sur son rooftop pour une soirée hip-hop..

session Bass Music • Kingston Legacy FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille Lille-Moulins Nord

