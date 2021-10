Mix Myself and I invite PAM Sound System FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 3 novembre 2021, Lille.

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le mercredi 3 novembre à 20:00

Mix Myself and I • épisode 3 Le rendez-vous mensuel qui allie Dj set et arts visuels revient pour son troisième épisode de l’année en invitant le PAM Sound System. Aux platines, Crotch Goblin et Full Option, tous deux DJ et journalistes pour Pan African Music. A voir en parallèle, l’expo de pochettes du Sud-africain Lisolomzi Pikoli. ——————– Pan African Music Fondé en 2017, Pan African Music est un magazine musical en ligne français et anglais consacré à la promotion et à la diffusion des musiques issues du continent africain et de sa diaspora. Depuis ses premiers pas, PAM poursuit un double objectif : soutenir les nouvelles tendances en soulignant l’effervescence créative des nouvelles générations tout en s’affirmant comme une plateforme documentaire spécialiste de l’histoire et des mutations du patrimoine musical du continent africain. Avec sa communauté de journalistes européen.ne.s et africain.e.s aux expertises multiples, PAM fédère un réseau international grâce à ses contenus bilingues longs-formats, entre le reportage et le documentaire, nouant une relation de confiance avec les artistes. PAM a élargi ses activités avec la programmation de soirées dans des lieux et festivals partenaires. Aujourd’hui, PAM a quatre ans et continue d’accompagner une scène musicale devenue incontournable. Site : [https://pan-african-music.com/](https://pan-african-music.com/) IG : [https://www.instagram.com/panafricanmusic/?hl=en](https://www.instagram.com/panafricanmusic/?hl=en) FB : [https://www.facebook.com/panafricanmusic/](https://www.facebook.com/panafricanmusic/) Soundcloud : —– Full Option (Fr – PAM Sound System – DJ set) Full Option est journaliste musical, ethnomusicologue et DJ. Il est spécialiste des musiques rap et électroniques du continent africain et écrit régulièrement pour le média Pan African Music. Il est l’auteur et l’animateur de Faya, un podcast qui explore chaque mois une scène musicale bouillonnante comme le rap ivoirien, la drill ghanéenne, l’amapiano sud-africain ou encore le mahraganat égyptien. Il collabore avec le musée du quai Branly-Jacques Chirac depuis 2012 pour créer des formats de médiation autour de la musique. Il est aussi le programmateur musical de Nique – la radio, une webradio qui met en valeur les sons du global dancefloor. Faya : [https://smarturl.it/FayaPodcast?fbclid=IwAR1GK0mEit4cTVPWpJ0N7_XRRDvDEzwlrmh8MzP_MjnUtX0xF_0qwmspwi4](https://smarturl.it/FayaPodcast?fbclid=IwAR1GK0mEit4cTVPWpJ0N7_XRRDvDEzwlrmh8MzP_MjnUtX0xF_0qwmspwi4) PAM : [https://pan-african-music.com/author/renaud-brizard/](https://pan-african-music.com/author/renaud-brizard/) Soundcloud : Crotch Goblin (Fr – PAM Sound System – DJ set) Basé à Lille, Crotch Goblin a atterri sur le média Pan African Music en 2019, où il officie en tant que journaliste, DJ, et curateur. En contact permanent avec les artistes, il absorbe les nouvelles tendances musicales venues du continent africain et de sa diaspora pour les recracher dans ses DJ sets toniques et bigarrés qu’il livre chaque semaine sur RCV99fm dans son PAM Sound System Radio Show, aux côtés d’invités internationaux. Les musiques urbaines seront donc à l’honneur de cette soirée au Flow ! PAM Sound System Radio Show : Soundcloud : IG : [https://www.instagram.com/_crotch_goblin_/](https://www.instagram.com/_crotch_goblin_/) ——- + Exposition de pochettes réalisées par l’artiste sud-africain Lisolomzi Pikoli Site : [https://www.lisolomzipikoli.com/](https://www.lisolomzipikoli.com/) IG : [https://www.instagram.com/lisolomzipikoli/?hl=en](https://www.instagram.com/lisolomzipikoli/?hl=en)

gratuit

DJ set de Crotch Goblin et Full Option

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord



