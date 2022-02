Mix Myself and I avec DJ Tajmahal FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 2 mars 2022, Lille.

Le retour des Mix Myself and I ? Pour ce deuxième semestre de Mix Myself and I de la saison, on confie les platines à Dj Tajmahal ! En résidence au Flow dans les jours qui précèdent et suivent pour la création de sa conférence, on a eu envie de capter le DJ emblématique du BOTY pour vous faire viber. En guise d’échauffement, on vous encourage à aller mater sa page “Tajmahal Project” qui croise vidéo, djing et danse. Et pour les Haterz du dancefloor, tout Mix Myself est aussi l’occasion de vous en mettre plein les mirettes. Affaire à suivre. Faisant partie des pionniers du Hip Hop français, Tajmahal a démarré son activité de DJ en 1984, puis de Beatmaker en 1989. En plus d’organiser un grand nombre d’évènements hip hop dans le sud de la France, il est le DJ officiel du BOTY France depuis 15 ans.

Entrée libre, gratuit

Ouverture par Dirty Berlin

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T20:00:00 2022-03-02T23:59:00