FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le mercredi 6 octobre à 20:00

Pour ce deuxième Mix Myself and I de la saison, on confie les platines à Dj Marrrtin pour une prog’ tout en funk & en good vibes. Ce Mix Myself sera l’occas’ pour vous de renouer avec la très belle salle rooftop du FLOW ! Et pour les Haterz du dancefloor, tout mix myself est aussi l’occasion de vous en mettre plein les mirettes. Affaire à suivre.

Gratuit / Entrée libre

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille

2021-10-06T20:00:00 2021-10-06T23:00:00

