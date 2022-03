Mix Myself and I • Andy 4000 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille Catégories d’évènement: Lille

Mix Myself and I • Andy 4000

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le mercredi 6 avril à 20:00

Chaque 1er mercredi du mois, le FLOW vous invite à monter sur son rooftop pour une soirée hip-hop.. Ouverture de soirée avec Dirty Berlin, seconde partie de soirée avec Andy 4000. —- ANDY 4000 Cela fait quelques années que, armée de son charisme et de son éclectisme, Andy 4000 sillonne les clubs prisés parisiens, les routes de France et les capitales européennes. Le plus installé des collectifs Hip-Hop français en a d’ailleurs fait son porte-étendard, en 2018, Yard confie à Andy 4000 la prestigieuse mission d’être résidente de leurs événements. Elle est aujourd’hui l’une des très rares artistes à faire le pont entre les clubs undergrounds, les aftershows de la Fashion Week, les festivals boutiques et ceux devenus les références historiques de l’industrie musicale. Sa seule zone de confort : retourner les dancefloors, qu’ils soient composés d’aficionados de Hip-Hop, de festivaliers avides de sensations fortes ou de modeux en mal d’Italo-Disco, Andy casse les codes et fait ce qu’elle sait faire de mieux : être DISC JOCKEY. A chaque fois, quand la fête est finie, le constat est le même : l’envie insurmontable de la retrouver à son poste et de célébrer la musique.

1 rue de Fontenoy, Lille

2022-04-06T20:00:00 2022-04-06T23:00:00

