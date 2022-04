Mix musical et projection – David Brunner Musée denys puech, 14 mai 2022 23:00, Rodez.

Nuit des musées Mix musical et projection – David Brunner Musée denys puech Samedi 14 mai, 23h00 Entrée libre

Mix musical et projections inspirée par les cartons d’invitations du 22 depuis 1993

Artiste multimédia, David Brunner utilise des objets emblématiques de la culture électronique gouvernée par les tendances de la mode et du design afin de créer des interactions avec l’art contemporain, la culture pop et l’imagerie de la science-fiction.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

A côté des œuvres du sculpteur aveyronnais Denys Puech (1854-1942), célèbre pour ses portraits féminins empreints de mélancolie, le musée accueille une importante collection d’Art Contemporain. Le peintre orientaliste Maurice Bompard et le graveur Eugène Viala sont également mis à l’honneur.

http://www.grandrodez.com

Free entry Saturday 14 May, 23:00

Next to the works of the sculptor aveyronnais Denys Puech (1854-1942), celebrates for his(her) female portraits marked with melancholy, the museum receives an important collection of Contemporary Art. The Orientalist painter Maurice Bompard and the engraver Eugene Viala are also put in honour.

Artista multimedia, David Brunner utiliza objetos emblemáticos de la cultura electrónica gobernada por las tendencias de la moda y el diseño para crear interacciones con el arte contemporáneo, la cultura pop y las imágenes de ciencia ficción.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 23:00

Place Georges Clemenceau, 12000 Rodez 12000 Rodez Occitanie