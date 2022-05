Mix musical et projection – David Brunner Musée denys puech Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Rodez

Mix musical et projection – David Brunner Musée denys puech, 14 mai 2022, Rodez. Mix musical et projection – David Brunner

Musée denys puech, le samedi 14 mai à 23:00

Artiste multimédia, David Brunner utilise des objets emblématiques de la culture électronique gouvernée par les tendances de la mode et du design afin de créer des interactions avec l’art contemporain, la culture pop et l’imagerie de la science-fiction. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre

Mix musical et projections inspirée par les cartons d’invitations du 22 depuis 1993 Musée denys puech Place Georges Clemenceau, 12000 Rodez Rodez Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T23:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Rodez Autres Lieu Musée denys puech Adresse Place Georges Clemenceau, 12000 Rodez Ville Rodez lieuville Musée denys puech Rodez Departement Aveyron

Musée denys puech Rodez Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rodez/

Mix musical et projection – David Brunner Musée denys puech 2022-05-14 was last modified: by Mix musical et projection – David Brunner Musée denys puech Musée denys puech 14 mai 2022 Musée Denys-Puech Rodez Rodez

Rodez Aveyron