Mix Mezzé Marseille 15e Arrondissement, 17 juin 2022, Marseille 15e Arrondissement.

Mix Mezzé Traverse de l’École de l’Oasis Centre social L’Olivier bleu Marseille 15e Arrondissement

2022-06-17 – 2022-06-18 Traverse de l’École de l’Oasis Centre social L’Olivier bleu

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un projet participatif autour de l’exposition « Le grand Mezzé ».



Qu’est-ce qu’un repas réussi ? C’est à partir de cette alléchante question que les neuf groupes de participants* du projet Mix Mezzé ont imaginé et conçu une exposition itinérante autour du thème de l’alimentation méditerranéenne.



Pour cela, ils se sont inspirés de l’exposition semi-permanente du Mucem « Le grand Mezzé », et ont mis en œuvre l’une des méthodes de travail favorites des chercheurs du musée : « l’enquête-collecte ».



Après avoir travaillé sur ce projet durant toute l’année scolaire, ils nous présentent aujourd’hui leur propre exposition à la manière d’un grand repas mêlant objets, récits, recettes, et toutes leurs trouvailles !



Cette exposition itinérante sera inaugurée au Centre social L’Olivier bleu (dans le 15e arrondissement de Marseille) à l’occasion de la Fête des Aygalades, avant d’être présentée dans d’autres quartiers de Marseille.





* Mobilisés par les structures suivantes : Centre social et culturel Mer et Colline (13008), Because U art (13001), CCO Centre social Bernard Dubois (13001), EPFF au Centre de loisirs La Busserade (13003), Centre social du Grand Canet (13014), Centre social Saint-Just La Solitude (13014), Centre social de la Capelette (13010), les Muses urbaines (13011), Centre social L’Olivier bleu (13015).

