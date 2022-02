Mix City 15 lieu a definir Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Mix City 15 lieu a definir, 11 septembre 2022, Villeurbanne. Mix City 15

lieu a definir, le dimanche 11 septembre à 13:00 Le Jam de graffiti villeurbannais revient pour sa quinzième édition ! Au programme : Murs à graffer, DJ, foodtruck, atelier enfants. Venez observer ou vous essayer à cet art ! lieu a definir villeurbanne Villeurbanne Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-11T13:00:00 2022-09-11T19:00:00

