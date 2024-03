Mix Adrénaline dans les Pyrénées Centre Nautique de Soeix Eysus, lundi 8 juillet 2024.

Mix Adrénaline dans les Pyrénées dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 21 juillet Centre Nautique de Soeix 1050€ – Départ de Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T08:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:00:00+02:00

Fin : 2024-07-21T08:00:00+02:00 – 2024-07-21T19:00:00+02:00

Tu rêves de grands espaces et d’émotions fortes ? Ce séjour à la montagne est fait pour toi ! Le groupe aura son propre chalet à Oloron Sainte Marie, juste en face du gave d’Aspe. C’est dans ce torrent de la région que tu expérimenteras des activités sportives telles que le rafting et l’hydro speed sous l’accompagnement des moniteurs du centre nautique de SOEIX. Il faudra ensuite assurer tes appuis sous terre car nous irons à la découverte du monde souterrain de la région lors d’une session de spéléologie. Après l’effort, le réconfort… Tes animateurs vous accompagneront à la découverte de la vallée du Béarn et de la Soule en vous proposant des randonnées, des sorties dans les chefs-lieux de la région et des « quartiers libres ». Les plus motivés pourront se porter volontaires pour organiser, avec l’équipe d’animation, une randonnée en bivouac. Grands jeux, baignades en plein air et veillées seront bien sûr au programme sur toute la durée du séjour et il ne manque que TOI pour venir le compléter. Un budget supplémentaire sera alloué pour vous permettre de choisir et de vivre des activités en grand ou en petit groupes.

Centre Nautique de Soeix 367 route du Gave d’Aspe 64400 OLORON-SAINTE-MARIE Eysus 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « aroeven.nantes@aroeven.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 34 20 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.aroeven-paysdelaloire.fr/mix-adrenaline-dans-les-pyrenees-14-17-ans/ »}]

Pyrénées sports eaux-vives

Aroéven Pays de la Loire