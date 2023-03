Miwa – Festival Danse au fil d’Avril Espace culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Drôme Saint-Marcel-lès-Valence EUR 5 5 Miwa est un monde inconnu et fantastique. Pour l’écrire, Simonne Rizzo mélange danse, dessin et scénographie numérique sous l’inspiration des thèmes du cinéaste d’animations japonaises, Hayao Miyazaki. Espace culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

