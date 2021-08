Mittersheim Mittersheim Mittersheim, Moselle MITTERSHEIM SUMMER IBIZA FESTIVAL Mittersheim Mittersheim Catégories d’évènement: Mittersheim

Moselle

MITTERSHEIM SUMMER IBIZA FESTIVAL Mittersheim, 20 août 2021, Mittersheim. MITTERSHEIM SUMMER IBIZA FESTIVAL 2021-08-20 18:00:00 – 2021-08-20

Mittersheim Moselle Mittersheim Moselle Grand Est France EUR Tout public Adultes Deux jours de musique à Mittersheim !!! Vendredi 20 août, à partir de 17h00, soirée années 80, 100% vinyles, au parking sur le terrain de foot du camping — Samedi 21 août, à partir de 18h00, discothèque à ciel ouvert, 100% plage : spectacle de feu, plusieurs DJ, pizzas-flamms, boissons, entrée payante, sauf pour les moins de 16 ans +33 6 07 50 61 24 Libre de droits – Dominik Mecko pour Unsplash dernière mise à jour : 2021-08-06 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG Système d’information touristique LorrainSystème d’information touristique Lorrain

