Portes ouvertes au domaine SPECHT 2 rue des Eglises, 7 octobre 2023, Mittelwihr.

Le domaine SPECHT vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir le temps d’un week-end le métier et le savoir-faire des viticulteurs..

2023-10-07 à ; fin : 2023-10-07 21:30:00. 0 EUR.

2 rue des Eglises

Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est



The SPECHT estate opens its doors to you and invites you to discover the trade and know-how of the winegrowers for a weekend.

La finca SPECHT le abre sus puertas y le invita a descubrir el oficio y el saber hacer de los viticultores durante un fin de semana.

Das Weingut SPECHT öffnet seine Türen für Sie und lädt Sie ein, ein Wochenende lang den Beruf und das Know-how der Winzer zu entdecken.

Mise à jour le 2023-02-06 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr