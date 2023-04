Découverte vigneronne – Domaine Specht 2 rue des Eglises, 1 mai 2023, Mittelwihr.

Une animation où les sens sont à l’honneur ! Après avoir effectué une promenade dans les vignes, une visite du chai puis deux dégustations vous seront proposées. (vins et eaux aromatisées).

2023-05-01 à ; fin : 2023-08-31 12:00:00. EUR.

2 rue des Eglises

Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est



An animation where the senses are honored! After a walk in the vineyard, a visit of the cellar and two tastings will be proposed. (wines and flavored waters)

¡Un evento en el que los sentidos están en el punto de mira! Tras un paseo por los viñedos, se ofrecerá una visita a la bodega y dos degustaciones. (vinos y aguas aromatizadas)

Eine Animation, bei der die Sinne im Mittelpunkt stehen! Nach einem Spaziergang durch die Weinberge werden Ihnen eine Besichtigung des Weinkellers und anschließend zwei Verkostungen angeboten. (Weine und aromatisiertes Wasser)

Mise à jour le 2023-03-04 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr