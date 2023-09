Rencontre avec Miki Makasu Mitry Mory – Médiathèque municipale Georges Brassens Mitry-Mory Catégorie d’Évènement: Mitry-Mory Rencontre avec Miki Makasu Mitry Mory – Médiathèque municipale Georges Brassens Mitry-Mory, 8 novembre 2023, Mitry-Mory. Rencontre avec Miki Makasu Mercredi 8 novembre, 14h30 Mitry Mory – Médiathèque municipale Georges Brassens Rencontre avec Miki Makasu Auteur et dessinateur, Miki Makasu nous parlera de son parcours professionnel, de ses premiers projets jusqu’à la sortie de son manga Double.Me, paru aux éditions Ankama. Mercredi 8 novembre, à 14h30

Dès 13 ans Dans le cadre de BAM ! Festival de pop culture

