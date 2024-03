Mitoloji Latannyèr: Language, Culture, Ecology, and Resilience Capitol Park Museum Bâton-Rouge, mercredi 20 mars 2024.

Mitoloji Latannyèr: Language, Culture, Ecology, and Resilience Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Mercredi 20 mars, 18h00 Capitol Park Museum Entrée Libre, Open to the Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T00:00:00+01:00 – 2024-03-21T01:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T00:00:00+01:00 – 2024-03-21T01:00:00+01:00

Join us for a Gallery Talk by Dr. Darius Spieth as he delves into « Mitoloji Latannyèr: Language, Culture, Ecology, and Resilience. »

In this captivating lecture, Dr. Spieth will explore the fascinating work of Mitoloji Latannyèr/Mythologies Louisianaises within a global art historical context.

️ Don’t miss this unique opportunity to gain insights into the broader context of our exhibition, « Mitoloji Latannyèr/Mythologies Louisianaises, » curated by Jonathan J. Mayers.

️ Date: March 20, 2024

Time: 6:00 PM

Location: Capitol Park Museum

Come be a part of this enriching experience that celebrates language, culture, ecology, and resilience. ✨ We look forward to seeing you there!

*The program will be bilingual, English and French.

Dékouvri langaj Lalwizyàn

Découvrez les langues de Louisiane

Discover Louisiana Languages

#LectureSeries #CulturalExploration #MitolojiLatannyèr #LouisianaArt #CommunityEvent #KouriVini #LouisiananaCreole #CréoleLouisianais #JournéedelaFrancophonie #Français #FrançaLouisianais #French #LouisianaFrench

Capitol Park Museum 660 N 4th St, Baton Rouge, LA 70802 Bâton-Rouge 70802 Downtown Development District Paroisse de Bâton-Rouge Est Louisiane [{« type »: « phone », « value »: « +1.225.219.0730 »}, {« type »: « email », « value »: « mabrown@crt.la.gov »}]

mitolojilatannyèr mythologies

Capitol Park Museum