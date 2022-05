Mithra Arts Chédigny Chédigny Catégories d’évènement: 37310

Chédigny

Mithra Arts Chédigny, 2 juillet 2022, Chédigny. Mithra Arts Chédigny

2022-07-02 – 2022-08-28

Chédigny 37310 Exposition des sculptures en terre cuite Mitra Hariri et

des peintures de Madeleine Chevalier. Du vendredi au dimanche de 15h à 19h. Exposition des sculptures en terre cuite Mitra Hariri et

des peintures de Madeleine Chevalier. Du vendredi au dimanche de 15h à 19h. mmhariri37@gmail.com +33 6 17 28 46 94 Exposition des sculptures en terre cuite Mitra Hariri et

des peintures de Madeleine Chevalier. Du vendredi au dimanche de 15h à 19h. M.Hariri

Chédigny

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 37310, Chédigny Autres Lieu Chédigny Adresse Ville Chédigny lieuville Chédigny Departement 37310

Chédigny Chédigny 37310 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chedigny/

Mithra Arts Chédigny 2022-07-02 was last modified: by Mithra Arts Chédigny Chédigny 2 juillet 2022 37310 Chédigny

Chédigny 37310