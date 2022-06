MITHE : Finale du Championnat d’Impro

2022-06-27 – 2022-06-27 Dernière date de la saison, c’est la grande finale du championnat du Mithe ! Les vainqueurs des demi-finales vont s’affronter sous les voûtes du Daki Ling.



Sauront-ils vous surprendre, vous faire rire ? Venez les encourager, ils auront besoin de vous. Et ça sera à vous que reviendra la lourde tâche de décider à l’aide de votre carton de vote qui méritera la victoire !



Surtout, pensez à bien réserver vos places.



Rdv dès 19h30 pour l’apéro d’avant-match ! Championnat d’improvisation théâtrale.

Rdv dès 19h30 pour l'apéro d'avant-match !

