MITHE : Demi-Finale 1, 13 juin 2022, .

MITHE : Demi-Finale 1

2022-06-13 20:30:00 – 2022-06-13

Après une pause de un mois pour se préparer, le Mithe revient au Daki Ling en juin pour finir l’année en beauté ! La première demi-finale verra s’affronter la première et la dernière équipe du championnat du Mithe.



Qui gagnera sa place en finale ? Qui vous surprendra le plus ?

C’est vous qui déciderez à l’aide de votre carton de vote ! Venez les soutenir, et surtout pensez à bien réserver vos places.



Rdv dès 19h30 pour l’apéro d’avant-match !

Championnat d’improvisation théâtrale.

